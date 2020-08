Será bom que esteja tudo controlado do ponto de vista sanitário em matéria de covid-19 para receber os milhares de turistas que vão chegar vindo do Reino Unido para o Algarve. Pelo menos é o que se espera já que só a companhia de baixo custo Ryanair anunciou hoje que irá reforçar as suas ligações semanais entre o Reino Unido e Portugal durante as próximas semanas (11 setembro e 24 outubro), introduzindo 14 voos adicionais para Faro desde 12 aeroportos do Reino Unido, após a inclusão de Portugal na lista segura do Reino Unido, nunca foi tão barato voar com a Ryanair.

Como se não bastasse, a Ryanair "lançou uma promoção de lugares com tarifas a partir de apenas 19,99 euros por trajeto, em toda a rede Reino Unido-Portugal, para viajar em setembro e outubro de 2020." Para o turismo da região é vital, resta acreditar que o controlo de qualquer caso ou incumprimento estarão à altura.

Voos para Faro Voos por semana Bournemouth 4 (+1) Bristol 6 (+1) Cardiff 3 (+1) Edinburgh 4 (+1) East Midlands Airport 8 (+1) Glasgow Prestwick 4 (+1) Liverpool 6 (+1) London Southend 3 (+1) Luton 5 (+1) Manchester 13 (+2) Newcastle 4 (+2) Stansted 15 (+1)