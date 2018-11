A assembleia-geral de participantes da Herdade da Comporta aprovou, esta terça-feira, a venda dos ativos da propriedade ao consórcio Amorim/Vanguard, revelou à Lusa fonte do agrupamento.

"A aprovação pela assembleia-geral de participantes da venda dos ativos da Herdade da Comporta ao consórcio em que estamos, ao lado da Vanguard Properties, é um passo decisivo num longo processo em que nos envolvemos com empenho e sentido de responsabilidade”, afirma, em comunicado, a empresária Paula Amorim.

[O consórcio] acredita no potencial da Comporta e do país enquanto destino residencial e de turismo de qualidade e na capacidade empreendedora para a desenvolver, [assim como] num modelo de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade da região, crie emprego, traga mais abertura a outras pessoas e realidades, investimento de qualidade e qualifique os espaços públicos”.

Em 28 de outubro, a Gesfimo, entidade gestora da Herdade da Comporta, anunciou que tinha assinado um “contrato promessa de compra e venda” da propriedade com o consórcio Amorim/Vanguard.

“A Gesfimo – Espírito Santo Irmãos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, na qualidade de entidade gestora do Herdade da Comporta – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, informa que assinou com o consórcio constituído pela Amorim Luxury SA e Port Noir Investments SARL [mais conhecido por Vanguard Properties], um contrato promessa de compra e venda de ativos que integram o património do fundo, no âmbito de um processo de venda assessorado pela Deloitte”, lê-se em comunicado.

O consórcio Amorim/Vanguard terá sido o único a entregar uma proposta à compra da Herdade da Comporta, no dia 20 de setembro. Pelo contrário, a aliança Victor de Broglie e Global Asset Capital (GAC) acabou por não avançar, como já tinha dado a entender.

O grupo Oakvest, Portugália e Sabina, que inicialmente venceu um concurso lançado em maio, já tinha comunicado que não estava disponível para entrar neste novo procedimento.

A venda da Herdade da Comporta, nos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola, foi decidida há cerca de três anos, após o colapso financeiro do GES – Grupo Espírito Santo.

A Herdade da Comporta já fez parte da então Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado, tendo sido vendida à empresa britânica The Atlantic Company, em 1925, e depois comprada, em 1955, pela família Espírito Santo.

Ambientalistas são contra

As associações ZERO e Transparência e Integridade defenderam, em setembro, que as exigências atuais de ordenamento do território não são compatíveis com projetos imobiliários especulativos e indicaram algumas razões para não se avançar com a venda da Herdade da Comporta.

O despacho de há 10 anos, do Governo de José Sócrates, que alega o interesse público da operação urbanística privada é uma das cinco razões apontadas pelas duas associações, que não só contestam o despacho em causa, como defendem um "menor índice de construção ou mesmo a não construção", de forma a favorecer uma "ocupação mais sustentável do território e em maior consonância com a preservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais".