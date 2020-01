Os acionistas da Prisa, reunidos em assembleia-geral, deram parecer positivo à venda da Media Capital, dona da TVI, à Cofina, anunciou a empresa espanhola em comunicado.

Segundo o comunicado, foi aprovado, entre outros, o segundo ponto da reunião magna de acionistas da empresa espanhola onde se pode ler a "transferência da Vertix, SGPS, S.A. (como vendedor)." O comprador, a Cofina, tem então autorização para ficar com 100% das ações em que o capital social da Vertix, SGPS, S.A. estiver dividido, o que implica a transferência indireta de 94,69% do capital social" do grupo Media Capital para as mãos do grupo que detém o Correio da Manhã.

Diz ainda o comunicado que "os termos essenciais da operação acima mencionada estão detalhados no relatório emitido pelo conselho de administração, disponibilizado aos acionistas desde a data de publicação do anúncio da assembleia-geral."

A 20 de setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que esta detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros. A 23 de dezembro, foi revelado as partes tinham acordado baixar o preço da compra da participação para um total de 123 milhões de euros (assumindo então um valor base de 205 milhões).

A Vertix é titular de ações representativas de 94,69% do capital social dos direitos de voto da Media Capital. Com a celebração do referido aditamento, as Partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um 'enterprise value' de 205.000.000 euros. Deste modo, o preço máximo por ação da Media Capital previsto resultante do Contrato de Compra e Venda corresponde, agora, a 1,5406 euros (por contraposição ao montante de 2,1322 euros, divulgado no anúncio preliminar da Oferta)", dizia o comunicado datado de 23 de dezembro.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã, o Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, detém a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África, a plataforma IOL e o site Maisfutebol. A Media Capital conta também rádios, onde se incluem a Comercial, a Cidade FM, a M80, a Smooth FM e a Vodafone FM.