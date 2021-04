A taxa de desemprego desceu, em março, para 6,5%, o nível mais baixo desde maio do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês passado, "a taxa caiu para 6,5%, menos 0,3 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior, mas 0,2 p.p. acima do valor registado no período homólogo", lê-se no comunicado.

No mês em análise, também a taxa de subutilização do trabalho recuou: situou-se em 13,3%, valor inferior em 0,5 pontos percentuais ao mês anterior, e inferior em 0,4 pontos em relação a dezembro. No entanto, é superior em 0,6 pontos percentuais ao de março do ano passado.