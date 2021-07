O Governo atualizou esta quinta-feira as medidas de combate à pandemia de covid-19. Após reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro divulgou que, com no critério de vacinação, os bares e discotecas podem voltar a reabrir em outubro, mediante a apresentação de um certificado digital de vacinação ou de um teste negativo.

Será por essa altura que Portugal espera atingir os 85% de vacinação totalmente vacinada, mantendo-se até lá fechados estes espaços, que estão sem funcionar desde março de 2020.

Os espaços de diversão noturna estão encerrados permanentemente desde março de 2020 por causa da pandemia e poderão reabrir em outubro, quando as autoridades estimam que 85% da população portuguesa esteja com a vacinação completa contra a covid-19", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava no final do Conselho de Ministros, que aprovou três novas fases de levantamento das restrições em vigor por causa da pandemia e de retoma gradual de algumas atividades, sendo a primeira fase em 1 de agosto (57% população vacinada), a segunda em 5 de setembro (71%) e a última em outubro (85%).

Nessa fase será então possível que bares e discotecas possam reabrir", disse António Costa, que acrescentou que os frequentadores a apresentarem os certificados digitais e testes que são já agora pedidos na restauração.

Adicionalmente, também as festas e romarias populares estão proibidos numa primeira fase de reabertura, que começa a 1 de agosto, podendo voltar a reabrir quando existirem condições para maiores aglomerações, como avançou o primeiro-ministro.