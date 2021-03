O governador do Banco de Portugal vai ser entrevistado esta quarta-feira na TVI24. Logo a seguir ao Jornal das 8, Mário Centeno vai estar à conversa com Vasco Rosendo e Pedro Santos Guerreiro.

Em cima da mesa estarão temas como as moratórias bancárias, o pedido do Novo Banco ao Fundo de Resolução, a recuperação da economia face a todas as incertezas provocadas pela pandemia de covid-19 e a bazuca europeia.