Bernardo Corrêa de Barros é o novo presidente da Associação de Turismo de Cascais, sucedendo a Duarte Nobre Guedes, que esteve os últimos 19 anos no cargo.

Corrêa de Barros, de 40 anos, até aqui vice-presidente da associação de que também é fundador, era assim o sucessor esperado para o cargo, até por ser igualmente administrador executivo da Cascais Dinâmica, empresa municipal responsável pela promoção turística e gestão de equipamentos turísticos do concelho de Cascais.

Quanto a Nobre Guedes foi já alvo de elogios do vice-presidente da câmara Miguel Pinto Luz, através da sua página no Facebook.

Ajudou a mudar Cascais, trazendo os maiores eventos desportivos do mundo, o que colocou o Estoril e posteriormente Cascais na rota dos grandes eventos e no mapa do turismo mundial".