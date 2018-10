A taxa de desemprego em Portugal deve descer em setembro, revela o Instituto Nacional de Estatística. A estimativa provisória da taxa de desemprego de setembro de 2018 aponta para 6,6%, menos 0,3 p.p. que no mês anterior.

Segundo o INE, em agosto a taxa de desemprego situou-se em 6,9%, mais 0,1 pontos percentuais que no mês anterior.

No entanto, comparado com três meses antes desceu 0,1 pontos percentuais. Quando comparado com o mesmo mês em 2017, houve uma descida de 1,8 pontos percentuais.

"Aquele valor representa uma revisão em alta, de 0,1 p.p., da estimativa provisória divulgada há um mês. É a primeira vez, desde fevereiro de 2016, que se observa um aumento mensal da taxa de desemprego", lê-se ainda no comunicado.

Segundo o INE, comparando com o mês de julho, "a população desempregada aumentou 2,4% (mais 8,4 mil pessoas) e a população empregada aumentou 1,3 mil (a que corresponde uma variação relativa quase nula)".