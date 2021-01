A TVI registou em dezembro o melhor mês do ano e terminou 2020 a liderar.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, alcançou 16,9% de share no all day, o que representa um valor sólido pelo nono mês consecutivo. Se atendermos ao principal target comercial (ABCD 15/54), a TVI registou um crescimento superior a 60% no último trimestre face ao período homólogo.

No último dia do ano, a Gala Especial Fim de Ano do “Big Brother- A Revolução” liderou, bem como na passagem da meia-noite. Esta edição confirmou o “Big Brother” como programa favorito dos portugueses nos serões de domingo sendo que, durante a semana, o programa foi também líder no importante horário do late-night.

2020 foi o ano em que a TVI se aproximou da liderança televisiva em Portugal. Em janeiro estava a 6,5 pp do canal líder e fechou dezembro com 1.4 pp. Foram 12 meses de crescimento consistente.

Entretenimento

Dezembro marcou o final de dois programas míticos na antena da TVI e que fizeram a diferença, ao longo dos anos, no day-time da televisão portuguesa: “Você na TV”, que encerrou o mês na liderança, e “A Tarde é Sua”, que conquistou centenas de milhares de espectadores ao longo da sua emissão;

O “Dia de Cristina” liderou, perante os programas concorrentes nos mesmo horário, com uma audiência média de 425 mil espetadores; “Em Família” foi, desde a sua estreia, o programa líder nas tardes de sábado, imprimindo uma dinâmica na antena da TVI.

Por fim, as 13 semanas de “BB 2020” valeram à TVI uma audiência média superior a 1 milhão de espectadores e uma quota de 26%.

Informação

Os resultados alcançados pela Informação TVI contribuíram, em muito, para o desfecho do ano e revelam uma clara tendência de crescimento. Tanto o Jornal da Uma como o Jornal das 8 reforçaram as suas posições face à concorrência, nos respetivos horários de exibição, mas as entrevistas e as reportagens TVI também estiveram em evidência em 2020.

As entrevistas a Cristina Ferreira, uma entrevista ao primeiro-ministro na primeira fase da pandemia, a reportagem “O Pai da Criança”, alguns episódios de “Estado da Emergência”, bem como alguns comentários de Paulo Portas no espaço “Global” de domingo à noite registaram valores superiores a 1 milhão e 300 mil espectadores.

Também a análise e as entrevistas de Miguel Sousa Tavares, nas noites de segunda feira, foram bem acolhidas pelos portugueses.

Desporto

A sofrer as consequências das medidas de combate à pandemia, o desporto teve, em 2020, um papel de destaque na antena da TVI, com a transmissão dos jogos de duas grandes competições futebolísticas que se manterão em 2021. A Liga dos Campeões conseguiu um share de 32,3% e uma audiência média de 1 milhão e 673 mil indivíduos, enquanto a Taça de Portugal fez uma média de 1 milhão e 180 mil espectadores e 23% de quota.

Nova grelha

A oferta do day time vai ser relançada já no dia 4 de janeiro com a estreia do programa ”Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. À tarde, “Goucha” vai ser a companhia diária dos espectadores.

Ao fim de semana chega “All Together Now”, a maior competição de música, que tem estreia marcada para o primeiro trimestre. Apresentado por Cristina Ferreira, este programa de entretenimento familiar com sucesso a nível mundial marca o regresso do talento à TVI.

Antes, já a 3 de janeiro, estreia o “Big Brother - Duplo Impacto”. O reality show que junta Teresa Guilherme e Cláudio Ramos na apresentação das galas vai reunir os concorrentes do “Big Brother - A Revolução” e do “BB 2020”.

Na informação, a TVI vai apostar na fidelização dos rostos da estação em determinados espaços e horários e na qualidade do jornalismo de investigação e das grandes reportagens. Porém, 2021, vai trazer também novidades, a começar por duas contratações: Joaquim Franco e Sara Pinto.

A partir de 4 de janeiro, Joaquim Franco será coordenador da equipa de Grande Reportagem da TVI e subeditor de sociedade da TVI. O formato Grande Reportagem vai passar a ter presença semanal no Jornal das 8.

Quem também se junta à redação da TVI é Sara Pinto, que passa a ser o rosto do Jornal da Uma e do prime time da TVI24.