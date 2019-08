O Governo esteve esta segunda-feira reunido em Conselho de Ministros e decidiu avançar com uma requisição civil à greve dos motoristas.

Hoje constatou-se que os trabalhadores não asseguraram os serviços mínimos decretados", afirmou o Secretário de Estado da Presidência de Ministros, Tiago Antunes.

Esta requisição civil é apenas aplicada nas áreas e serviços nas quais se verificou o incumprimento de serviços mínimos: unidades autónomas de gás natural, em Sines, no Aeroporto de Lisboa e na rede REPA.

O Governo garante que o incumprimento dos serviços mínimos tem variado em função dos postos e das entidades associadas e, por esta razão, a requisição civil será feita com uma "lógica gradual, progressiva e proporcional".

O que se constatou é que existem dificuldades de abastecimento na zona Sul, especialmente além da zona de Sines", acrescentou.

Neste "quadro da requisição civil estamos noutro quadro jurídico quanto ao incumprimento dos serviços mínimos", o que significa que os trabalhadores poderão incorrer num crime de desobediência.

O primeiro-ministro esteve reunido com o Presidente da República, no Palácio de Belém, e, de acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, António Costa informou o chefe do Estado “acerca da situação vivida” em termos da “garantia da distribuição de bens, definidos como mínimos indispensáveis à satisfação das necessidades” dos portugueses

António Costa afirmou, depois do encontro, que o primeiro dia de greve tem decorrido dentro da normalidade, apesar do incumprimento dos serviços mínimos.

Tem-se verificado uma situação de incumprimento dos serviços mínimos", começou por dizer. "Já ordenámos o transporte de mercadorias feito pela GNR e PSP".

António Costa anunciou depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa a reunião do Conselho de Ministros eletrónico para avaliar a necessidade da requisição civil. Garantiu que "hoje de manhã era manifestamente desnecessária a requisição civil", mas que o cenário se alterou.