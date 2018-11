Agricultores de mais oito concelhos podem, afinal, candidatar-se a apoios para minimizar os prejuízos sofridos com a tempestade Leslie dos passados dias 13 e 14 de outubro.

O Ministério da Agricultura explica, em comunicado, que "deu continuidade ao processo de levantamento de prejuízos, tendo identificado novas zonas afetadas". São elas Sever do Vouga, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Carregal do Sal, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.

Os agricultores com explorações pode agora "recorrer à medida de apoio ao restabelecimento do potencial produtivo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural PDR2020". As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 15 de dezembro, através do site do PDR 2020.

A medida abrange infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como é o caso de olivais, vinhas e pomares. (...) As despesas serão elegíveis a partir da data da ocorrência dos prejuízos (dia 13 de outubro) e os pagamentos poderão ter lugar após a contratação dos projetos junto do IFAP, contra apresentação da fatura".

O Governo já tinha anunciado um apoio de 15 milhões de euros a fundo perdido, para restabelecimento do potencial produtivo. Agora também os agricultores desses oito concelhos podem entrar.

Os níveis de apoio serão diferenciados consoante o valor dos prejuízos.

100% para prejuízos até 5.000 euros;

85% para prejuízos entre 5.000 e 50.000 euros;

50% para prejuízos entre 50.000 e 800.000 euros.

CONCELHOS