As entidades do setor da pesca e da aquicultura podem recorrer, a partir desta sexta-feira, a uma linha de crédito de 20 milhões de euros, aprovada pelo Governo para fazer face às necessidades de fundo de maneio e tesouraria.

Está disponível a partir de hoje a linha de crédito, com juros bonificados, aprovada pelo Governo e dirigida às entidades do setor da pesca e da aquicultura”, indicou, em comunicado, o Ministério do Mar.