O Ministério da Agricultura confirmou esta sexta-feira que vai alterar a equipa de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 para “imprimir uma nova dinâmica” face à recuperação económica e ao novo período de programação de fundos europeus.

“Confirma-se que a composição da equipa de gestão do PDR 2020 vai ser alterada”, indicou fonte oficial do ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque, em resposta à Lusa, acrescentando que, “atempadamente, será dada a conhecer a nova equipa”.