O Governo abriu dois concursos para jovens agricultores no setor da vinicultura, num montante global de cinco milhões de euros, financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, foi hoje anunciado.

Este montante tem como objetivo apoiar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas, aumentar a atratividade do setor agrícola para os jovens e contribuir para a dinamização económica e reorganização do setor da vinha” , disse, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

Por outro lado, o valor em causa pretende “reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação e a formação, e apoiar a instalação de novas plantações de vinhas”.

O primeiro concurso “Jovens Agricultores”, no valor de um milhão de euros, tem como objetivo “apoiar a primeira instalação de jovens no setor da viticultura”.

Já o segundo concurso, “Investimento de Jovens Agricultores na Exploração Agrícola”, dotado com quatro milhões de euros, destina-se a apoiar investimentos em explorações agrícolas, cujo valor seja superior a 25 mil euros.

Este tipo de apoio dá continuidade à política do Governo no sentido de prosseguir o rejuvenescimento do tecido agrícola, dando aos jovens a oportunidade de se instalarem no setor vitícola, com prioridade para o interior do país”, disse, em comunicado, o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.