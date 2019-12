Joana Cunha d'Almeida explicou que é importante continuar a contabilizar as faturas, para fins de IRS, nesta altura do ano. Isto, pode representar uma poupança na fatura fiscal do próximo ano. A especialista em fiscalidade garante que os benefícios em termos da faturação do imposto vão variar consoante o tipo de despesa.

Ainda é importante ter controlo sobre as despesas", esclareceu Joana Cunha d'Almeida.

A especialista realçou que estas despesas dedutíveis abrangem qualquer um dos membros do agregado familiar, incluindo os dependentes.

Joana Cunha d'Almeida destacou ainda a importância de inserir o número de contribuinte nas faturas para que possam ser contabilizadas no portal das Finanças.