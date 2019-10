A companhia aérea easyJet vai iniciar no próximo sábado uma ligação direta entre a cidade alemã de Berlim e o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, foi esta quinta-feira anunciado.

A easyJet já tem voos de ligação da Madeira a Basileia (Suíça), Londres, Bristol e Manchester (Reino Unido), e Lisboa e Porto.

A primeira viagem tem hora prevista de chegada à Madeira às 14:30 e vai contar com a presença do secretário do Turismo e Cultura da região, Eduardo Jesus.