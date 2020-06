Cerca de 30 trabalhadores dos bares dos comboios Alfa Pendular e Intercidades concentraram-se junto à Estação de Campanhã, no Porto, para reivindicar o fim do ‘lay-off’ implementado desde março na empresa Risto Rail na sequência da pandemia.

“Os trabalhadores querem trabalhar e querem passar a receber os 100% do salário. Estão cheios de ‘lay-off’, estão cheios de estar em casa, querem trabalhar e não há nenhuma razão para esta situação se manter”, disse à agência Lusa Francisco Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, à margem da ação de luta de várias dezenas de trabalhadores da Risto Rail (do grupo LSG/Lufthansa, concessionária do serviço de refeições dos comboios Alfa), que se concentraram hoje à porta da Estação de Campanhã.