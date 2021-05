Um grupo de investidores nacionais chegou a acordo com os americanos da Lone Star para a aquisição da Vilamoura World, que, entre outras coisas, gere a marina de Vilamoura, de acordo com um comunicado, esta segunda-feira, divulgado.

A Lusa questionou os investidores sobre o valor da aquisição, mas este não foi divulgado.

Citado na mesma nota, João Brion Sanches, que será o novo presidente executivo (CEO) da Vilamoura, disse que “este grupo de investidores pretende ser o guardião deste património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações”.

Na mesma nota, a gestão portuguesa da Vilamoura World que gere a marina, o centro equestre, o parque ambiental e o núcleo museológico do Cerro da Vila disse que “vai desenvolver o projeto de expansão já aprovado pelas autoridades nacionais”.

Por sua vez, Francisco Sottomayor, CEO da Norfin salientou que “este é um projeto muito importante "que representa um investimento essencial para o Algarve, numa altura em que o país e a economia ainda tentam recuperar dos fortes impactos provocados pela pandemia”.

O negócio inclui a aquisição da marina de Vilamoura”, com “825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e um centro de treino profissional de vela” de acordo com o comunicado, integrando ainda o centro equestre “com quatro arenas, das quais três em areia e uma em relva, capacidade para receber em permanência 870 cavalos em boxes individuais, sendo anualmente palco do Vilamoura Atlantic Tour e do Vilamoura Champions Tour” e “o parque ambiental com 200 hectares de área protegida e que será totalmente reabilitado, bem como do núcleo museológico do Cerro da Vila, que integra 5.000 anos de história, com especial incidência para a ocupação romana da Península Ibérica”.