O Metropolitano de Lisboa anunciou esta sexta-feira que a partir de segunda-feira vai aplicar o horário de verão, nos dias úteis, nas linhas Amarela e Azul, tendo em conta a redução de utentes devido ao novo confinamento.

Numa nota, o Metro destacou que os ajustamentos “têm como pressuposto manter o limite máximo de dois terços da capacidade permitida em cada comboio” e que as medidas serão reavaliadas em permanência.

O Metro explicou que nas linhas Vermelha e Verde irá manter a oferta a 100%, na sua capacidade máxima disponível, sem alterações à oferta nos dias úteis, embora admita que o serviço nestas linhas poderá “ser ajustado, em função dos níveis de procura que se vierem a verificar”.

Os horários e intervalos de circulação aos fins de semana e feriados vão manter-se com a já anunciada redução de seis para três carruagens em cada comboio em todas as linhas.

A empresa irá também encerrar provisoriamente, a partir de segunda-feira, alguns postos de venda e de atendimento ao cliente.

Mantém-se em funcionamento os postos de venda do Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Campo Grande, Cais do Sodré e Oriente, o posto Lisboa Viva Urgente no Marquês de Pombal, o Espaço Cliente do Campo Grande e o Espaço Navegante de Entrecampos.

Também a Área Metropolitana de Lisboa (AML) alertou esta sexta-feira que os transportes rodoviários na AML serão reduzidos para corresponder à frequência com que circulam durante as férias escolares, na sequência do anúncio, pelo Governo, de encerramento das escolas.

A AML salientou que, como autoridade de transportes, irá articular-se com os operadores "para identificar quais os serviços de transporte público essenciais, que terão de manter-se em funcionamento".

Este ajustamento deverá assegurar a oferta nos períodos de maior procura, como o período de ponta da manhã e da tarde, e as alternativas de transportes em todas as localidades.

Os ajustes concretos aos horários podem ser consultados nos sítios na Internet e outros canais de comunicação dos operadores Rodoviária de Lisboa, TST -Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota e Barraqueiro - Boa Viagem e Barraqueiro - Mafrense.