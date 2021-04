Os centros comerciais registaram quebras homólogas de vendas de 25,6% na primeira semana de reabertura pós-confinamento, entre 19 e 25 de abril, enquanto nas lojas de rua as perdas foram de 33,3%, revela esta quinta-feira um inquérito da AMRR.

Não é possível continuarmos com restrições horárias e de lotação tão restritas, para o bem da sobrevivência de dois setores vitais para a economia nacional”, sustenta o presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), citado num comunicado.

Globalmente, os dados do mais recente inquérito aos associados da AMRR, representantes de mais de 3.500 lojas e restaurantes em centros comerciais e em espaços exteriores, apontam que, na semana em análise, as quebras de vendas atingiram os 28,3%.

Reclamando que “os lojistas precisam de apoios”, Miguel Pina Martins diz que é preciso “encarar a realidade de que, ao longo do último ano, a generalidade das lojas esteve encerrada durante seis meses e, durante o restante período, encontra-se limitada em horários e lotação”.

Não podemos fingir que não existiu um segundo confinamento. Existiu e foram três longos meses, com faturação zero e com exigência de pagamentos de 60% das rendas, a que acrescem vários outros custos fixos. Dezenas de milhares de euros exigidos para zero euros faturados. Isto não é equilibrado nem sustentável”, conclui o dirigente associativo.

No comunicado, o líder da AMRR diz ainda ser preciso analisar “com cuidado” os dados recentemente divulgados pela Reduniq, segundo os quais no primeiro dia de reabertura (segunda-feira, dia 19), os centros comerciais de todo o país registaram mais 25% de faturação do que a média das segundas-feiras de abril de 2019, superando os valores pré-covid.

De acordo com Pina Martins, estes dados “apenas contabilizam pagamentos feitos por meios eletrónicos, o que, embora haja mais utilizadores, não dá a conhecer todo o universo”, e não inclui o fim de semana, “dias em que os lojistas tiveram de encerrar às 13:00, levando a que as perdas tenham sido muito superiores”.

A AMRR recorda ainda os resultados obtidos no inquérito feito no passado mês de março aos seus associados e que revela que “82% das empresas de retalho e restauração admite despedimentos perante ausência de apoios em 2021 e 97% considera importante ou muito importante a isenção das rendas ou do apoio ao seu pagamento durante o período de encerramento”.

No mesmo inquérito – acrescenta – 74% das empresas destes setores considerou ainda importante ou muito importante que as moratórias de crédito sejam prolongadas”.

