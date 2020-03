António Costa falou, esta terça-feira, sobre as quatro prioridades da Comissão Europeia para fazer face ao novo coronavírus. O primeiro-ministro falou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, através de teleconferência esta terça-feira.

Numa conferência de imprensa muito virada para a economia, o chefe do Governo fez referência a quatro pontos que saíram desta reunião: a troca de informação com rigor e confiança para conter o vírus; a adoção de medidas da Comissão Europeia (CE) para o fornecimento de materiais direcionados ao tratamento e prevenção do vírus, como máscaras e aparelhos respiratórios; o investimento e a cooperação entre os países para encontrar uma vacina para o vírus; encontrar medidas para evitar que o vírus atinja o emprego, o rendimento das famílias e a economia em geral.

Relativamente a este último ponto, António Costa fez saber que a CE vai ativar um fundo de 25 mil milhões de euros para apoiar serviços de saúde, pequenas e médias empresas e mercado laboral, com 7,5 mil milhões de liquidez prontos nas próximas semanas.

Para Portugal, o primeiro-ministro anunciou que poderão ser tomadas medidas como o atraso na devolução dos pagamentos ao Estado, de modo a que as empresas consigam alguma margem de manobra.

Não queremos juntar uma crise sanitária e uma crise económica", referiu.

Apesar do impacto que a epidemia está a ter na economia, António Costa excluiu a necessidade de um Orçamento retificativo, ainda que admitindo que quando o documento inicial foi apresentado, "ninguém previa esta crise de Covid-19".