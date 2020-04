O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que recorreram até agora ao lay-off empresas com cerca de um milhão de pessoas nos seus quadros, embora ressalvando que nem todos os trabalhadores destas empresas estão abrangidos por esse regime.

De acordo com os números de quarta-feira, o conjunto de empresas que requereram o regime de lay-off têm nos seus quadros de cerca de um milhão de pessoas. Mas isso não quer dizer que a totalidade dessas pessoas seja abrangida pelo regime de lay-off", declarou António Costa aos jornalistas no final da reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa.