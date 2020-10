O primeiro-ministro estabelece três "prioridades muito claras" no Orçamento do Estado para 2021: o combate à pandemia, a recuperação económica e do emprego e a proteção das pessoas. Foi desta forma que António Costa abriu a entrevista concedida esta segunda-feira ao Jornal das 8 da TVI.

Na véspera de uma nova ronda negocial com os partidos à esquerda do Partido Socialista, o chefe do Governo fala num "caminho de aproximação".

Confiante na aprovação do documento, António Costa afirma que tem "alguma dificuldade em compreender oposição global da esquerda ao Orçamento", acrescentando que "não há recuo" relativamente ao caminho feito desde 2015, vincando ainda a inexistência de medidas de austeridade.

Questionado sobre um acordo com o Bloco de Esquerda para futuros orçamentos do Estado, o primeiro-ministro relembrou que o Governo propôs uma medida do género aos partidos, afirmando que "ninguém quis negociar".