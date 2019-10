O presidente executivo da EDP, António Mexia, anunciou esta quinta-feira que a empresa se compromete a ter 130 postos de carregamento rápido de carros elétricos nos próximos meses e cerca de 300 até ao final do próximo ano.

Na sua intervenção no painel de abertura da Portugal Mobi Summit, na Nova SBE - School of Business and Economics, em Cascais, António Mexia anunciou também o lançamento, em São Paulo, no Brasil, do “maior corredor da América Latina com carregamento ultrarrápido de 2.500 quilómetros”.

Este projeto, esclareceu, resulta de uma parceria com 11 empresas, “entre as quais as maiores companhias produtoras de automóveis do mundo e também uma companhia portuguesa de tecnologia, a Efacec”.

Para Mexia, a questão da mobilidade e da transição energética “só se faz se houver (…) capacidade de colaboração e também capacidade do ponto de vista de regulação e legislação de não travar a inovação inevitável e indispensável”.

Também esta quinta-feira, a EDP Comercial anunciou, num comunicado enviado às redações, que acaba de fechar duas novas parcerias, no âmbito da mobilidade elétrica.

Uma delas, vai permitir instalar 20 pontos de carregamento para veículos elétricos no Estádio da Luz, em Lisboa, e na academia de treinos do Benfica, no Seixal.

Estes postos serão ligados à rede pública Mobi.E a partir do início do próximo ano e poderão ser utilizados por qualquer utilizador de veículos elétricos”, lê-se no comunicado.

A outra parceria foi estabelecida com a petrolífera BP, no sentido de criar soluções de mobilidade para frotas empresariais.