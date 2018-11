Vem aí o programa Capitalizar Turismo. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro. Serão disponibilizados 130 milhões de euros, para “financiar a criação e requalificação de projetos turísticos”, que também terão uma nova linha no âmbito da sustentabilidade ambiental.

Na abertura do 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, a decorrer em Lisboa, António Costa indicou que o novo programa terá “maturidades prolongadas e períodos de carência de quatro anos”.

António Costa informou ainda que, a fundo perdido, avançará um instrumento de “40 mil euros para projeto destinados, exclusivamente a pequenas e médias empresas. O objetivo é melhorar a gestão da eficiência energética e dos próprios reíduos, bem como promover o uso inteligente da água.

Lembrou também que já on programa Capitalizar, que se “destina a reforçar a autonomia financeira das empresas e a permitir investir com mais capitais próprios e menos a crédito” e com uma dotação de 2,9 mil milhões de euros, “174 mil euros foram destinados exclusivamente para o setor turístico”.

O valor deste financiamento teve que ser repetido por três vezes pelo primeiro-ministro. É que houve problemas com o microfone, que levaram o governante a gracejar cada vez que acontecia um imprevisto.

“Foi a qualidade ambiental para poupar energia”, referiu no primeiro silêncio, enquanto na segunda vez indicou que “este número deve ser excessivo e assusta o microfone”.

Está descativado pelas finanças, tem visto do Tribunal de Contas e tenho que insistir na ideia que são 40 mil euros por projeto”.

Veja também: