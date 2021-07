A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu ao Governo o pagamento das candidaturas aprovadas no âmbito da primeira fase do incentivo à normalização da atividade empresarial, notando que existem várias queixas sobre os atrasos.

No âmbito da primeira fase de candidaturas ao novo incentivo à normalização da atividade empresarial, que terminou a 31 de maio, a AHRESP solicitou ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o urgente pagamento de todas as candidaturas que já foram formalmente aprovadas e notificadas pelo IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional]”, lê-se no último boletim diário da associação.