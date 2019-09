/ AM

O preço do petróleo disparou depois do ataque a uma petrolífera na Arábia Saudita. Esta subida dos preços vai ter reflexos nos preços da gasolina e do gasóleo já nas próximas semanas.

O esperado é que uma subida do petróleo leve entre uma a duas semanas a refletir-se nos preços dos combustíveis.

O brent do Mar do Norte, que é o petróleo de referência para as importações portuguesas, negociava há pouco nos 67 dólares por barril, uma subida de mais de 10%, depois de ter chegado aos 71 dólares.