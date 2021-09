Seja qual for o meio que utilizemos no percurso entre a casa e o trabalho, o imprevisto segue connosco.

Por isso, é bom estar prevenido.

Em caso de acidente, se for trabalhador dependente , participe à sua empresa que acionará o seguro de acidentes de trabalho. Se tiver um seguro pessoal, também pode dar jeito, por causa de alguma cobertura complementar. Mas avise as duas companhias que falarão entre si.

Nos casos dos trabalhadores independentes , o seguro de acidentes de trabalho é obrigatório.

Tenha presente que, após a participação, alguns atos médicos só são coberto se comprovar que foi assistido medicamente nas horas a seguir ao acidente. E podem não lhe pagar se a responsabilidade for sua.

E se a responsabilidade for de uma empresa de transportes?

"Se for um acidente de trabalho em que a responsabilidade pelo acidente é também da entidade que o transporta, ou de um terceiro, que vem num carro e embate num autocarro, que causa um determinado dano a alguém que se faz transportar nesse autocarro, têm ainda direito a reclamar os danos morais e as diferenças salariais que não foram pagas pelo acidente de trabalho", disse à "Arte de Bem Reclamar", Rui Mesquita, da Rui Mesquita & Associados, sociedade de advogados.

NOTA:

É importante saber se tem outras apólices de acidentes pessoais em casa, no multiriscos familiar, num cartão de crédito que possam cobrir esta eventualidade e em que lhe é pago um capital em função dos tratamentos, das despesas e também da incapacidade permanente parcial com que ficar no final.

Mas há mais exclusões. Por isso o que importa reter é o que é um acidente de trabalho?

É todo o acidente que ocorra no local de trabalho e/ou durante o tempo de trabalho. E também de e para o local de trabalho, a partir de casa e também durante os intervalos necessários para as refeições", esclarece o advogado.

E se estiver em casa ou interromper o percurso casa/ trabalho?

Se estiver em casa em teletrabalho ou interromper o percurso casa/trabalho de modo pouco significativo continua a ser um acidente de trabalho.

Ou seja, se cai entre o escritório e a cozinha, e está em teletrabalho é um acidente de trabalho. Se parou para falar com alguém entre o trabalho e casa também o é. Coisa diferente é se antes de ir para casa foi jantar.

O Portal do Consumidor da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões pode ter algumas das respostas. Mas o melhor é informar-se no Ministério Público, junto de um Tribunal de Trabalho da sua área de residência.

