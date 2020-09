O ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade foi alvo esta segunda-feira de um processo de suspensão de funções da OMIP, anunciou a CMVM esta segunda-feira.

Trindade, administrador da OMIP - Operadora do Mercado Ibérico de eletricidade, é suspeito de corrupção passiva no caso das rendas excessivas cobradas pela EDP por corrupção passiva.

Na sequência de diligências de supervisão que vem efetuando nos últimos dois meses, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários notificou hoje Artur Álvaro Laureano Homem da Trindade, a OMIP — Pólo Português, S.G.M.R., S.A., a OMIClear C.C. S.A e os restantes administradores de cada uma destas entidades, do início de um procedimento administrativo tendente à reavaliação da sua adequação para o exercício das funções de presidente do conselho de administração da OMIP — Pólo Português, S.G.M.R., S.A. e de vice-presidente do conselho de administração da OMIClear C.C. S.A.", avança a CMVM em comunicado, sublinhando que Trindade tem dez dias para se pronunciar sobre a decisão.

A CMVM adianta que foi iniciado o procedimento para a suspensão de funções, referindo que considera existir uma dúvida fundada sobre a adequação de Artur Trindade para o desempenho dos cargos regula­dos, "prejudicando a confiança necessária de investidores e demais agentes económicos no funcionamento eficiente dos mercados".

Trindidade, continua a CMVM, constitui um risco "para a estabilidade do sistema financeiro", especialmente porque desempenha funções em uma sociedade gestora de um mercado regulamentado.

A EDP FOI CONSTITUÍDA ARGUIDA no caso das rendas excessivas, apenas em relação a Artur Trindade e não aos restantes factos que ditaram, entre outras medidas, a suspensão de Mexia e Manso Neto dos cargos.

Em causa estarão alegadas irregularidades na contratação do pai de Artur Trindade pela empresa, assim como a entrada do ex-governante para o OMIP.

Neste processo, que investiga suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio, relacionado com os procedimentos sobre a introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), entre outros factos apontados pelo Ministério Público, são arguidos Mexia e Manso Neto, Manuel Pinho, Ricardo Salgado e João Conceição e Rui Cartaxo, entre outros.

Em causa estão alegados benefícios para a EDP de 1,2 mil milhões de euros.