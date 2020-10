O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista do que a que foi feita em junho.

Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de covid-19.

A queda "anda pelos 70%, há [estimativas de] outros que andam nos 60%, mas com a evolução que estamos a ter na Europa e sem turistas dos outros continentes, só vejo que possa ser pior do que isso, não tenho outra expectativa", afirmou Raul Martins.

Em 4 de junho, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse que a associação estimava perdas de receita entre os 3,2 e os 3,6 mil milhões de euros este ano, bem como menos 24,8 a 46,4 milhões de dormidas.

Agora, Raul Martins lembra que, em junho, a AHP ainda tinha a expectativa de no mês seguinte "a situação retomava", mas que, entretanto, "houve hotéis que estavam para abrir" a partir de julho, e que "não abriram, nomeadamente nas cidades".

Sobre a ajuda que o mercado interno deu este verão às empresas do setor que se veem privadas de turistas estrangeiros ao nível dos últimos anos, o presidente da administração da AHP admite que o fluxo dos portugueses "a muitas [empresas] salvou".

Salvou no sentido de que os prejuízos foram contidos ou não houve quase prejuízos. Repare, o Algarve, mais até em setembro do que em agosto - julho nesse aspeto não resultou muito -, mas em agosto já houve um crescimento razoável de turismo interno e em setembro houve, salvo erro, mais de 30% de aumento do turismo interno no Algarve ", afirmou.

Segundo o responsável, em Lisboa, por exemplo, a ocupação dos hotéis "já depois de julho" está numa média, "face à oferta, de 15% e há quem tenha menos", disse

Já no Porto, Raul Martins, diz que "quanto muito 25%".

As cidades foram as que sofreram mais porque as pessoas sabem que nas cidades há mais gente. Portanto, as pessoas querem ir para as zonas rurais onde há menos gente. Veja o que aconteceu agora no Algarve: Albufeira ficou deserta porque era onde se concentravam mais pessoas. No entanto as pessoas foram para outros lados onde havia menos possibilidade de haver um grande volume de pessoas".