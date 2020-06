O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, é esta terça-feira ouvido no Parlamento, a pedido de dois requerimentos do PSD e PS, para responder a perguntas sobre o plano de rotas da companhia aérea e os apoios previstos pelo Estado.

A audição, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, está marcada para esta manhã e tem por base os dois pedidos dos partidos, que querem conhecer mais detalhes sobre os planos e o futuro da TAP.

Com a pandemia dentro de portas, os aviões em terra e a companhia 90% em ‘lay-off’, e ao mesmo tempo que se refere a necessidade de uma injeção de capital na ordem dos 1.000 milhões de euros para viabilizar a empresa, a TAP anunciou o seu plano de voos para junho e julho, o qual foi muito mal recebido, com muitas críticas por toda a sociedade civil”, realça O PSD no seu requerimento.