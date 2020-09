A TVI alcançou, em agosto, o melhor resultado do ano e fica a 3.8pp da liderança.

De acordo com os dados da CAEM / GFK, “a TVI alcança 15,6% de share no all day, o que representa uma subida sólida pelo quinto mês consecutivo. Já no prime time, os 19,6% conquistados correspondem ao melhor valor desde maio de 2019”.

Na Informação, os resultados alcançados deram um importante contributo para o desfecho do mês de agosto. A Informação TVI cresceu 10%, tanto no Jornal da Uma como Jornal das 8, e os dois espaços informativos reforçaram as suas posições, face à concorrência, nos respetivos horários de exibição.

Quanto aos Programas, no day time, foram determinantes os contributos do “Você na TV”, que cresceu 8% face ao mês anterior, e do programa “A Tarde É Sua”, que cresceu 21%.

Na ficção, “Quer o Destino” continuou a somar espetadores e cresceu 7% em relação a julho, registando, assim, uma audiência média de quase 1 milhão e 100 mil espetadores no decurso do mês de agosto.

Também a reedição de “Espirito Indomável - Série” se revelou determinante para os resultados globais obtidos pela TVI, já que reforçou o segundo horário de exibição do prime time.

No Desporto, a TVI transmitiu no dia 23 a final da “Liga dos Campeões”. Com a partida que opôs Bayern de Munique ao Paris Saint Germain, a estação alcançou uma audiência média de 1 milhão e 894 mil espetadores, a que correspondeu um share de 40,8%.

A par de muitas outras novidades, é já a 13 de setembro que arranca “BB - a revolução”, com Teresa Guilherme ao leme e com novos concorrentes. A estreia do reality é uma das mais aguardadas na rentrée televisiva nacional.

A anterior edição, “BB 2020”, despediu-se dos portugueses a 2 de agosto, com uma audiência média de 1 milhão e 365 mil espetadores, a que correspondeu um share de 32,8% .