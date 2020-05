A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Energia e Minas (Fiequimetal) aceitou a proposta de tabela salarial da EDP garantindo um aumento médio de 80 euros mensal para os salários mais baixos.

Em comunicado, emitido na sexta-feira à noite, a Fiequimetal adianta que a proposta de revisão salarial prevê ainda a subida do salário de admissão na EDP para os 1.000 euros, sem que esta medida comprometa a evolução salarial da generalidade dos trabalhadores.

Assinalando que este acordo não usa a percentagem como regra absoluta para definir a atualização salarial, mas um valor em numerário como meio de aproximação dos salários, algo que sucede pela primeira vez, esta estrutura sindical considera, por isso, que o acordo alcançado tem uma “expressão extremamente importante, não por ser globalmente um resultado de excelência’, mas por alterar questões que eram intransponíveis, até agora”.

Só a pressão realizada pelos trabalhadores e os sindicatos da Fiequimetal permitiu inverter a tendência de desvalorização dos salários nas bases remuneratórias mais baixas”, lê-se no mesmo comunicado que refere o facto de este acordo incorporar uma reivindicação dos sindicados que, desde 2014, exigiam a subida do salário base de entrada, o que vai ser concretizado com a eliminação do nível 1 desta base de entrada passando a ser considerado o nível 2.