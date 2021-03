O construtor automóvel alemão Volkswagen suspenderá a produção de veículos no Brasil durante 12 dias devido ao agravamento da pandemia de covid-19 no país, segundo um comunicado enviado esta sexta-feira à imprensa local.

A Volkswagen do Brasil comunica a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no país, localizadas nos Estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), a partir do dia 24 de março de 2021 por 12 dias corridos", indicou a companhia.