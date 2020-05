Os lucros da Toyota no ano fiscal terminado em março aumentaram, em relação a igual período de 2019, mas caíram 86,2% no último trimestre, com a empresa japonesa a prever menos 79,5% nos lucros operacionais este ano.

No comunicado de hoje da fabricante automóvel nipónica é referido que os lucros subiram, no ano fiscal, 10,3%, para 2,08 biliões de ienes (17,9 mil milhões de euros). No entanto, o lucro líquido do grupo caiu 1%, para 29,93 biliões de ienes (258 mil milhões de euros).

A empresa, que, assim como outras empresas do setor, foi afetada pelo impacto económico da pandemia da Covid-19, informou que no ano fiscal fechado em março vendeu 8,96 milhões de veículos, 18.372 a menos que no ano fiscal anterior, com os resultados do último trimestre a sofrerem uma forte queda, superior a 86%.

No entanto, para este ano fiscal que encerra a 31 de março de 2021, a Toyota estimou que suas vendas devem cair para cerca de sete milhões de veículos.

Na América do Norte, principal mercado do grupo japonês, a Toyota vendeu um total de 2,71 milhões de veículos no ano fiscal de 2020, 31.882 a menos que em 2019.

O último ano fiscal foi marcado fundamentalmente pelo fraco desempenho no quarto trimestre, devido à pandemia, que forçou a empresa a fechar fábricas e a suspender a produção a nível global por causa da forte queda da procura.

Entre janeiro e março, o lucro líquido da Toyota sofreu uma queda de 86,2%, para 63,1 mil milhões de ienes (544 milhões de euros).

A quebra poderá custar ao fabricante japonês até 79,5% dos lucros operacionais neste ano fiscal, iniciado em abril, de acordo com o comunicado da empresa.