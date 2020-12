A Jerónimo Martins foi multada na Polónia em 163 milhões de euros. A autoridade da concorrência do país acusa a empresa que detém os supermercados Biedronka de “desonestidade profunda e desrespeito pelos concorrentes”.

De acordo com o regulador polaco, a retalhista portuguesa, dona do Pingo Doce, impunha unilateralmente descontos “arbitrários, de uma forma injusta” aos fornecedores. Assim, se os produtos em causa não atingissem o valor de vendas esperado, a empresa obrigava os produtores agrícolas a fazer uma redução no preço.

Devido ao poder de mercado da empresa distribuidora, os fornecedores aceitaram condições desfavoráveis”, receosos de vir a sofrer retaliações no futuro, diz a acusação.

Esta é a maior multa de sempre aplicada num caso de abuso de posição contratual. Através do recurso a esta prática ilegal, a Jerónimo Martins terá ganho cerca de 600 milhões de zlotys (cerca de 135 milhões de euros) desde 2018.

Mais de 200 produtores agrícolas terão sido prejudicados e os setores da fruta e dos legumes foram os mais afetados.

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów #Biedronka.

Spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. Szczegóły w komunikacie prasowym➡️https://t.co/kb3JTiNTAj pic.twitter.com/fxcVrJLC0J — UOKiK (@UOKiKgovPL) December 14, 2020

A autoridade da concorrência relata diversas situações em que os fornecedores tiveram de devolver, ao longo de um ano, mais de um quarto das receitas que tinham conseguido com as vendas à Jerónimo Martins. Um dos produtores foi obrigado a pagar um valor equivalente a mais de 34 milhões de euros.