A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou a Super Bock, um administrador e um diretor da empresa a pagarem 24 milhões de euros por utilizarem práticas de venda que travam a concorrência e prejudicam os consumidores.

Em causa, a “fixação de preços mínimos e outras condições de transação aplicáveis à revenda dos seus produtos a hotéis, restaurantes e cafés (canal HORECA), durante mais de dez anos (2006-2017)”, soube a TVI.

De acordo as regras em vigor, a interferência de um fornecedor na determinação dos preços e outras condições de transação praticados por distribuidores independentes, que adquirem os seus produtos para revenda, restringe a capacidade de estes competirem entre si.

Isto por que “elimina a concorrência pelo preço dos produtos, em prejuízo dos consumidores, que ficam limitados nas suas opções de escolha e deixam de poder beneficiar de produtos a preços reduzidos.”

Os mercados afetados - distribuição de cervejas, águas (lisas e com gás), refrigerantes, iced tea, vinhos, sangrias e sidras em hotéis, restaurantes e cafés, o que corresponde, grosso modo, a todo o consumo fora do lar - assumem uma importância crucial na vida dos consumidores em geral.

Por lei, o comportamento da Super Bock constitui uma restrição grave da concorrência, proibida pelo n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (Lei da Concorrência) e pelo n.º 1 do artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Além do que a prática pode prejudicar de forma direta e imediata o bem-estar dos consumidores, a empresa do norte do país é, reconhecidamente, “uma das maiores empresas portuguesas nestes mercados, tendo uma importância estratégica para o consumo interno, bem como para os índices de exportação nacionais.”

O processo foi aberto em junho de 2016, na sequência de duas denúncias de ex-distribuidores. Em 2017, a AdC procedeu a diligências de busca e apreensão nas instalações da Super Bock.

O valor da coima agora aplicada é calculado de acordo com uma percentagem do volume de negócios da empresa e das remunerações dos referido administrador e diretor, cujos nomes a TVI ainda não conseguiu apurar.