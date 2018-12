Os funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira(AT) aprovaram, esta sexta-feira, a realização de uma greve entre 26 e 31 de dezembro. A informação foi confirmada à TVI presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha.

Os trabalhadores do Fisco querem obrigar o Governo a negociar a revisãom de carreiras. O pré-aviso de greve também deverá ser entregue esta sexta-feira.

O último mês de 2018 vai ficar marcado por várias paralisações. O Sindicato dos Registos e Notariados emitiu um pré-aviso de greve para os dias 26 a 28 de dezembro. Já os trabalhadores dos supermercados vão fazer greve no dia 24 de dezembro. Os bombeiros profissionais fizeram saber no início do mês que vão realizar uma greve entre os dias 19 de dezembro e 2 de janeiro contra as propostas do Governo que regulam o estatuto e o regime de aposentação.