Os trabalhadores da empresa de vestuário insolvente Dielmar anunciaram esta segunda-feira uma manifestação para as 15:00 horas do dia 9 de agosto, junto à Câmara Municipal de Castelo Branco.

O objetivo é que os trabalhadores possam saber das novidades de uma reunião que o autarca de Castelo Branco vai manter com algumas entidades para tentar salvar os postos de trabalho da Dielmar.

A empresa Dielmar, com sede em Alcains e cerca de 300 trabalhadores, pediu a insolvência ao fim de 56 anos de atividade, uma decisão que a administração atribui aos efeitos da pandemia de covid-19.

Em comunicado, a administração diz que a empresa “após ter ultrapassado várias crises durante 56 anos”, sucumbiu à pandemia da covid-19, “contaminada por um conjunto de situações que foram letais”.

Numa primeira reação, o presidente da Junta de Freguesia de Alcains, no concelho de Castelo Branco, disse que a insolvência é mais “uma machada para o Interior”, alertando que “há famílias inteiras cujo sustento é esta fábrica”.

Mário Rosa expressou “desânimo e preocupação”, referindo que “a Dielmar é uma marca de Alcains que emprega várias centenas de pessoas e há famílias inteiras cujo sustento é esta fábrica”.

“Trabalha o casal e, às vezes, o filho”, declarou, considerando tratar-se de uma situação muito complicada.

Notando que a Dielmar é “a maior empregadora da freguesia e uma das maiores do concelho e do distrito” de Castelo Branco, o autarca admitiu que desde que começou a pandemia a empresa, também exportadora, foi “muito afetada com a redução de encomendas”.

Alcains, com 36,7 quilómetros de área, é uma das 19 freguesias do concelho de Castelo Branco.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, Alcains tem agora 4.611 habitantes, menos 411 do que há uma década.

Mário Rosa, a terminar o primeiro mandato à frente da junta e recandidato a um segundo, reconheceu que, a confirmar-se a insolvência da empresa, “não vai atrair mais pessoas”.