A Ryanair anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com o sindicato português dos pilotos - SPAC -, que será a base para compromissos quanto a antiguidade e transferência de base.

Em comunicado, a transportadora aérea irlandesa indicou que o acordo vai abranger todos os pilotos portugueses empregados diretamente e que “antes do final de outubro” irão começar negociações com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) quanto a contratos de trabalho à luz da lei portuguesa.

A Ryanair informou ainda ter assinado acordos com os britânicos do BALPA e com os italianos do ANPAC.

No seguimento de negociações em Madrid esta semana, a Ryanair espera também assinar brevemente acordos de reconhecimento com o sindicato de pilotos Espanhol SEPLA”, adiantou a companhia irlandesa de baixo custo.

Citado no comunicado, Eddie Wilson, responsável pelos recursos humanos da Ryanair, referiu que estes acordos assinados com os sindicatos de pilotos em Portugal, no Reino Unido e em Itália “demonstram o progresso significativo”.