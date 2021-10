O movimento nos aeroportos nacionais aumentou 76,3% em agosto, face ao mesmo mês do ano anterior, para 3,9 milhões de passageiros, mas caiu 39,9% em comparação com 2019, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em agosto de 2021, nos aeroportos nacionais registou-se o movimento de 3,9 milhões de passageiros e o movimento de carga e correio totalizou 16,1 mil toneladas (+76,3% e +55,3%, face a agosto de 2020, respetivamente)”, lê-se nas Estatísticas rápidas do Transporte Aéreo do INE.

Já em comparação com agosto de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 39,9%, enquanto o de carga e correio decresceu 5,2%.

No acumulado entre janeiro e agosto de 2021, registou-se uma diminuição homóloga de 9,2% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (-67,1% no período homólogo de 2020; +7,1% no mesmo período de 2019). Comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi de 70,1%.