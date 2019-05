A greve dos controladores aéreos franceses está a afetar vários voos de/para o aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto.

Contatada a ANA, fonte oficial confirma esta situação e remete para o site da concessionária qualquer informação, concretamente para as partidas do aeroporto do norte do país.

https://www.ana.pt/pt/opo/voos-e-destinos/encontrar-voos/partidas-em-tempo-real

Para já, são seis os voos que foram cancelados, quatro dos quais da companhia de baixo custo Ryanair, um da Lufthansa e um da easyJet.

Um cenário diferente em Lisboa onde, para já, não há qualquer constrangimento nas partidas ou chegadas, sendo que, ao que apurou a TVI24, o voo da Ryanair que foi cancelado em Lisboa nada tem a ver com a paralisação em França.

Quem ia viajar fala já de longas filas. A mesma fonte da ANA aconselha os passageiros a informarem-se junta da sua companhia.

Contatada a TAP, fonte oficial diz que não há qualquer indicação de voos cancelados, até ao momento. A Ryanair ainda não respondeu ao pedido de informação da TVI24.

A paralisação dos controladores aéreos em França faz parte de uma greve maior da função pública naquele país. A paragem começou esta quarta-feira e deve terminar amanhã, sexta-feira. De acordo com a organização Eurocontrol – que suporta a aviação europeia - as companhias aéreas receberam uma recomendação para reduzirem as operações nos aeroportos de Paris (Orly), Lyon, Marselha e Toulouse.