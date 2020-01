O ministério da Defesa Nacional oficializou esta segunda-feira , na Base Aérea de Monte Real, no distrito de Leiria, a venda de cinco aviões militares F-16 à Roménia, num negócio de 130 milhões de euros.

Com este processo estamos, não só alienar aeronaves, como a estabelecer um relacionamento muito estreito de colaboração com a Força Aérea romena, com os pilotos e toda a equipa de manutenção ", salientou o ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho.

Em declarações aos jornalistas, após uma curta cerimónia protocolar em que esteve o ministro da Defesa da Roménia, o governante português salientou que os caças alienados estavam ao serviço, mas que de acordo com a análise que é feita no sistema nacional de forças "podem ser alienadas".

Segundo João Gomes Cravinho, as aeronaves vão ser alvo de um processo de modernização e atualização nas Oficinas Governamentais de Manutenção e Aviação (OGMA) e as primeiras duas serão entregues em junho.

De acordo com o ministro, em outubro serão entregues mais duas e a quinta será no início de 2021.

O negócio de 130 milhões de euros inclui, além dos caças F-16, a reconversão técnica para as especificações romenas e o trabalho da Força Aérea portuguesa na Roménia para transmissão de informações e manutenção.

O ministro da Defesa Nacional adiantou ainda que os dois países vão trabalhar em conjunto no âmbito da NATO e União Europeia e que está a ser estudada o reforço de cooperação com a Roménia num conjunto de áreas.

A Roménia está interessada na nossa indústria têxtil, que têm fornecido as nossas Forças Armadas, e falámos também da possibilidade de trabalho conjunto no GEOMETOC - Centro de excelência da Nato em Portugal, do centro de excelência da Roménia sobre inteligência humana, que interessa a Portugal, e de colaboração no âmbito do espaço", referiu.