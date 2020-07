António Horta Osório anunciou a saída do Lloyds Bank, com efeitos a partir de junho do próximo ano.

O banqueiro vai deixar o cargo de CEO da Lloyds em 2021, encerrando um ciclo de 10 anos na instituição britânica.

Horta Osório assumiu o leme do Lloyds em março de 2011, a convite do governo inglês e do ministro das Finanças George Osborne.