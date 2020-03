Os bancos portugueses vão limitar a entrada de clientes nos seus balcões. Alguns vão efetuar as alterações já no início da próxima semana, e todos devem aplicar as medidas nos próximos dias.

Esta decisão surge no seguimento das medidas estabelecidas pelo Governo, que pretende limitar a presença de muitas pessoas em espaços públicos, como é o caso das agências bancárias. Desta forma, a banca pretende evitar grandes concentrações, indo de encontro ao sugerido pelas autoridades portuguesas.

Os bancos informaram ainda que todos os serviços vão continuar a ser prestados, com a diferença que os clientes terão de esperar no exterior da sucursal até poderem ser atendidos presencialmente.

Em paralelo, toda a banca está a informar os seus clientes que devem privilegiar a utilização dos canais digitais, com destaque para as aplicações digitais, sites bancários e cartões contactless.

Em Portugal existem mais de 12 mil ATMs onde os clientes podem também realizar levantamentos, depósitos, pagamentos e todo um conjunto de operações financeiras, sem necessidade de se deslocarem a uma Sucursal.

Outro serviço que está a ser amplamente divulgado pelos Bancos é o MBWay, que pode ser utilizado diretamente através das aplicações das instituições financeiras.