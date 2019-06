Foi sol de pouca dura a decisão do Millenniumbcp de se manter sem cobrar pelas transferências via MB Way, desde que em fevereiro o concorrente BPI avançou com a cobrança do serviço.

A partir de hoje, qualquer transferência MB Way, até 750 euros, via internet ou dispositivo móvel vai custar 0,5 euros através da APP (aplicação) Millennium e 1,20 euros via APP MB, valores a que acresce o Imposto de Selo à taxa de 4%, como se poode ver pelo preçário do banco.

Em tempo de “vacas magras” os bancos continuam a aproveitar todas as oportunidades para obterem mais receitas. E numa altura em que os juros travam a captação de depósitos, cobrar pelos serviços surge como a grande alternativa, embora sob protesto, concretamente de associações como a Deco – quando se trata, por exemplo, do pagamento pela manutenção da conta à ordem (só porque se tem uma conta aberta.)

No BPI as mudanças de preçário, concretamente no que toca às transferências MB Way - Dispositivo Móvel (APP MB Way) chegaram antes e passaram representar um custo de 1,20 euros (acresce o Imposto de Selo). Mas também houve exceções. Quem tem a BPI APP, tem associada o MB Way e não paga nada. Isenção também para quem tem "Conta Valor" BPI.

Em maio, foi também a vez da CGD avançar com mudanças no preçário. Uma transferência ordenada por um utilizador do serviço Caixa Easy para um utilizador do serviço MB Way passou a custar 0,15 euros. Já uma transferência entre utilizadores MB Way tem um custo de 0,2 euros.

No Santander, as mudanças no preçário das transferências entraram em vigor a 1 de março. Atualmente, o banco não cobra comissões em transferências MB Way, mas há a intenção de começar a cobrar, como disse o presidente executivo na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, acrescentando que “os clientes mais jovens não irão pagar quaisquer transações.”

No que toca ao Novo Banco, a "NB smart APP disponibiliza desde abril novas opções, que têm por base a plataforma MB Way. Uma delas é transferências para os contactos do telemóvel. Permite efetuar transferências diretamente para os contactos de telefone sem necessitar do NIB ou IBAN e sem custos associados. Se o destinatário for aderente ao MB Way receberá imediatamente o valor transferido. Caso não seja, deverá ativar o MB Way para que o crédito em conta possa ser feito", disse à TVI24 fonte oficial do banco, sem especificar se quem não tem a NB smart APP paga algo.

Dizer que o serviço de MB Way consta dos preçários dos bancos que o podem cobrar ou não, dependendo da política comercial. A maioria tinha optado, até agora, por não o fazer, isentando os clientes.

De referir ainda que em qualquer momento pode e deve consultar o comparador do Banco de Portugal sobre este tema. E sobretudo estar atento, mensalmente, ao preçário do seu banco, porque a lei atual permite mudança de preçário a qualquer comento.