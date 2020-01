/ ALM com Lusa

/ ALM com Lusa

O Santander Totta registou lucros de 527,3 milhões de euros em 2019, um aumento de 5,5% face aos 500 milhões de euros de 2018, divulgou hoje a instituição em comunicado.

Os recursos de clientes totalizaram 42,5 mil milhões de euros, representando um crescimento de 6,1% face ao mesmo período do ano passado, decorrendo dos acréscimos de 5,2% em depósitos e de 10,6% em recursos fora de balanço", salienta o banco em comunicado.

Em termos de crédito a clientes, ascendeu a 40,0 mil milhões de euros em 2019, uma redução de 1,0% face a 2018, uma mudança que o banco atribui à "gestão das carteiras não produtivas", já que "excluindo este efeito, a carteira de crédito teria ficado praticamente inalterada".

O presidente do banco, Pedro Castro e Almeida, classificou os números de 2019 como um "excelente resultado", sobretudo fruto do crescimento do produto bancário em 7%.

O produto bancário é o conjunto das receitas recebidas por uma instituição financeira: comissões, juros - nomeadamente do crédito à habitação -, trading, operações interbancárias.