Com os bancos a procurarem, cada vez mais, oportunidades para conseguirem obter receita há muitos serviços que passaram a ser cobrados e outros cujo preço aumentou.

Para ajudar a clarificar o que pagamos Banco de Portugal lançou no Portal do Cliente Bancário "uma funcionalidade que permite comparar as comissões de manutenção praticadas pelas instituições de crédito em Portugal nas contas de serviços mínimos bancários e nas contas base."

Esta funcionalidade permite efetuar comparações por:

Instituição de crédito – o cliente pode selecionar um conjunto de instituições de crédito para comparar as comissões de uma lista de serviços comercializados por essas instituições e que estejam disponíveis; ou

– o cliente pode selecionar um conjunto de instituições de crédito para comparar as comissões de uma lista de serviços comercializados por essas instituições e que estejam disponíveis; ou Serviço – o cliente pode selecionar serviços que estejam disponíveis para comparar as comissões praticadas por todas as instituições que comercializem, pelo menos, um dos serviços escolhidos.

É possível consultar, para cada instituição, o valor das comissões praticadas e a respetiva evolução desde janeiro de 2017.

Através desta nova funcionalidade, pode ainda ser consultado o folheto de comissões e despesas do preçário das instituições de crédito.

A funcionalidade de comparação de comissões reúne informação sobre as comissões de manutenção praticadas nas contas de serviços mínimos bancários e nas contas base, serviços que já se encontram harmonizados em Portugal.

"Posteriormente, a funcionalidade deverá abranger os serviços de pagamento mais representativos em Portugal. Este alargamento depende da conclusão dos trabalhos conduzidos pela Autoridade Bancária Europeia para harmonizar a terminologia dos serviços associados às contas de pagamento."