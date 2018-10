O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que mantém as taxas de juro no nível mais baixo de sempre, pelo menos até ao verão.

As taxas de juro do BCE deverão manter-se "pelo menos até ao longo do verão de 2019", anunciou um porta-voz do BCE.

A taxa de juro principal de refinanciamento manteve-se em zero enquanto os bancos vão continuar a pagar ao BCE uma taxa de juro negativa de 0,40% pelos depósitos excedentários.

No final da reunião do conselho de governadores, o BCE também confirmou que o seu vasto programa de compras de ativos termina no final do ano, salvo se ocorrer uma deterioração importante da economia até lá.

Como anunciado em junho, as compras líquidas de dívida pública e privada, lançadas em 2015 para sustentar a economia vão prolongar-se ao ritmo de 15 mil milhões de euros por mês até ao final de dezembro, confirmou o BCE num comunicado.

As decisões foram anunciadas na sequência da reunião do conselho de governadores do BCE sobre política monetária, que hoje decorreu em Frankfurt.