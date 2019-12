/ ALM com Lusa

/ ALM com Lusa

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que vai manter as taxas de juro nos níveis atuais, antes de uma conferência de imprensa em que deve ser comunicada a revisão da estratégia da instituição.

Na primeira reunião de política monetária da presidência de Christine Lagarde, o BCE deixou, como era esperado, a principal taxa de juro em zero, enquanto a taxa de depósito aplicada aos bancos permanece em -0,50%, depois de ter baixado uma décima em setembro. A taxa de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 0,25%.

As taxas vão manter-se no nível atual "ou em níveis mais baixos" até que a instituição constate que a inflação estará numa trajetória duradoura para permanecer ligeiramente abaixo de 2%, de acordo com o comunicado divulgado após a reunião.

Cerca das 13:30 (hora de Lisboa), Lagarde vai explicar as decisões do BCE, esperando-se que anuncie o início de uma revisão da estratégia de política monetária.